شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف طن بنزين سنوياً..أهم معلومات عن المجمع الجديد لإنتاج البنزين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق الإكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال مجموعة من مشروعات التكرير لزيادة الطاقة التكريرية، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، والتي كانت كالتالي..

1-حجم استثمارات المجمع الجديد تبلغ 450 مليون دولار.

2-يبلغ حجم انتاجه حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً .

3-إضافة قوية لخطط زيادة الطاقة التكريرية.

4-قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية .

5- تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.