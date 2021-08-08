شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.06 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والعنيد 10.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.22 ومستوى المقاومة 10.72.