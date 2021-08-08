شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.44% ليكسب السهم نحو 10 هللة، ويأتي ذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة، نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.12، ليستهدف مستوى المقاومة 24.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.12 ومستوى المقاومة 24.00.