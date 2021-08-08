شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.52% ليكسب نحو 52 هللة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، بعد محاولاته السابقة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 19.78، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 19.78 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.75 ومستوى المقاومة 20.00.