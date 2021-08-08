شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وذلك على اثر اكتسابه لبعضاً من الزخم الإيجابي عقب استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.38% ليكسب السهم نحو 26 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 18.80، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.20 ومستوى المقاومة 20.00.