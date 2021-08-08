شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سويكورب وابل ريت (4345) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.09% ليكسب السهم نحو 34 هللة، وقد جاء ارتفاع السهم على اثر استناده لخط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 8.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.90.