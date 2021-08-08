شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يواصل الصعود – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ تزايد أحجام التداول بشكل تدريجي على تداولات السهم، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.81% بما يعادل 1.00 نقطة.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 120.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 128.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 122.80 ومستوى المقاومة 128.20.