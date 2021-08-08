شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سلامة (8050) على عدم تغيير في آخر جلساته، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 27.00، ليستهدف مستوى الدعم 24.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.40 مستوى المقاومة 28.05.