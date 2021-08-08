شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أسواق ع عثيم (4001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، محققاً مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% ليكسب السهم نحو 20 هللة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 121.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 111.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 113.00 ومستوى المقاومة 120.00.