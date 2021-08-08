شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 56.39 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,000، ليستهدف مستوى الدعم 5,679.53.