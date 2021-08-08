شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الإغلاق على مكاسب بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولاته بتلك الجلسة ولكنه استطاع الارتداد محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 47.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,350، طيلة ثبات الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,250.