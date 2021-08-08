الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من خسائره المبكرة – تحليل صباحي – 08-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الإغلاق على مكاسب بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولاته بتلك الجلسة ولكنه استطاع الارتداد محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 47.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,350، طيلة ثبات الدعم 11,000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,250.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

108

عدد أسهم الشركات الخاسرة

80

عدد أسهم الشركات الثابتة

13

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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