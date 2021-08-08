شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، بحجم تداول بلغ 41.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 55.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 346.2 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299.4 مليون جنيه، ثم "القاهرة للدواجن" بحجم تداول 61.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 254.9 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بحجم تداول 23.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 243.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المنصورة للدواجن"، بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 235.5 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 12.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 191.9 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 85.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 184.7 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 33.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 169.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر"، بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 164.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10723.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2824.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.68% مغلقًا عند مستوى 3804.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.60% مغلقًا عند مستوى 13151.72 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 6.54% ليغلق عند مستوى 3215.98 نقطة.