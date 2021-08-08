شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السلع الأكثر تراجعا بواردات مصر في مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت 6.45 مليار دولار، بينما كانت 4.76 مليار دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 35.4%.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مجموعة من السلع تراجعت قيمة وارداتها خلال نفس الفترة، ومنها واردات خلاصات الدباغة والصباغة والتي بلغت قيمتها نحو 74.2 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 59.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 20.4%، يليها الواردات من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة بقيمة 65.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 78.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت نسبته 16.8%.

وضمت القائمة أيضا الواردات المصرية من محركات ومولدات ومحركات كهربائية بقيمة 52.6 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 63.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 17.7%، إلى جانب واردات ورق الصحف بقيمة 39.4 مليون دولار، مقابل 47.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 17.1%، ثم واردات أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بقيمة 30.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 48.3 مليون دولار في مايو 2020، بتراجع نسبته 37.2%، وبلغت قيمة الواردات من أجهزة الاتصالات وسنترالات 27.6 مليون دولار، بينما كانت 29.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع نسبته 5.9%.