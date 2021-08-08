شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة اخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7153 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 7050 نقطة، لذلك نتوقع ان يرتد المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 7300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7050 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,124 بينما مستوى المقاومة هو 7,169 نقطة