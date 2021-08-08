شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بقوة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10908 نقطة، لينجح بذلك المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10850 نقطة، كما تمكن المؤشر من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,862 بينما مستوى المقاومة هو 10,931 نقطة