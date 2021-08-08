شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 108 فلس، في ظل ظهور انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 97 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 113 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 105 فلس وبين مستوى المقاومة هو 109 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط