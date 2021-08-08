شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.019 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 2.95 ريال، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لاعادة اختبار مستوى المقاومة 3.15 ريال كمستوى اول ثم 3.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.99 وبين مستوى المقاومة هو 3.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد