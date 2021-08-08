شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 7.04 ريال،مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يدعونا بالقول بان السهم قد يواصل اتجاهه الهابط للوصول لمستوى الدعم 6.85 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.25 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط