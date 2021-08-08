شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1.112 ريال، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوىالدعم 1.05 ريال مرة اخرى في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.15 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط