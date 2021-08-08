شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه لينهي تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 1.611 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.63 ريال كمستوى اول ثم 1.75 ريال كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.59 وبين مستوى المقاومة هو 1.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد