شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب (UNICAP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 74.10 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 68 فلس كمستوى اول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 73 وبين مستوى المقاومة هو 75 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط