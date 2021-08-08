شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 165 فلس، حيث اغلق السهم الاسبوع الماضي عند مستوى 159 فلس، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل في عملية جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 140 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 157.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 161.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط