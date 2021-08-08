شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 226 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى الدعم القوي عند 222 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 230 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 220 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 223.0 وبين مستوى المقاومة هو 230.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد