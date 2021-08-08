شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح (FALH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.644 فلس، مسجلا بذلك اعلى مستوى له خلال الجلسة، ومتجاوزا القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 1.85 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.6 وبين مستوى المقاومة هو 1.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد