شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما اشرنا في تقريرنا الاخير الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 329 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 290 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 350 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 324 فلس وبين مستوى المقاومة هو 330 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط