شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشئت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول منظومة إلكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، مما تتطلب على أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية، التي تعد الأضخم على مستوى العالم، بمشاركة كافة الجهات وخاصة مسئولي التخطيط والمتابعة في المحافظات، في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التخطيط في التحول الرقمي والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.

والهدف من إعداد منظومة المتابعة الخاصة بالمشروع يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإسناد مهام متابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالمشروع لوزارة التخطيط.

1- هي أول منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة، مبنية على منهجية البرامج والأداء، من خلال ربط كافة المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس أداء.

2- تعكس نتائج المشروعات والتدخلات على مؤشر جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية في التجمعات الريفية المستهدفة.

3- المنظومة ترسخ للتخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منها المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، لرصد حالة التنمية في التجمعات التي تغطيها المبادرة.

4- تتضمن المنظومة المشروعات الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

5- مرتبطة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقدم متابعة على أرض الواقع من خلال وسائل المتابعة المستحدثة كالصور، الفيديو، التصوير الفضائي.