شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % ارتفاعا في قيمة تداولات الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التداول اليومي ارتفاعا خلال أسبوع وبنسبة 6% ليصل إلى 7.65 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 38.23 مليار ريال مقارنة بـ 7.20 مليار ريال وبقيمة إجمالية 35.98 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وكان مؤشر سوق الأسهم «تاسي»، أنهى تعاملاته خلال الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.8 %، ما يعادل 197 نقطة مغلقا عند 11209 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 11013 نقطة.

لتتجاوز بذلك مكاسب مؤشر السوق منذ بداية العام الجاري الـ2500 نقطة وبنسبة 29 %، ليسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ يناير 2008.

ووصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني 2021 إلى 57 شركة، منها 33 شركة أعلنت نتائجها المالية خلال الأسبوع الماضي، أهمها «مصرف الراجحي» و«سابك» و«إس تي سي» و«الأهلي السعودي».

وشهد السوق السعودي، الأسبوع الماضي، إدراج وبدء تداول سهم «التنمية الغذائية»، وأغلق عند 103.80 ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 55 % مقارنة بسعر الإدراج البالغ 67 ريالا.

وسجلت 10 قطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «الرعاية الصحية» بنسبة 5.1 %، ثم قطاع «البنوك» بنسبة 4.6 %.

في المقابل، سجل 11 قطاعا انخفاضا تصدرها قطاع «الأدوية» بنسبة 6.1 %، ثم قطاع «الإعلام والترفيه» بنسبة 3.5 %.

وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مدرجة في السوق السعودي، خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت أسهم 133 شركة انخفاضا، واستقرت أسعار 4 شركات دون تغير.

وتصدر سهما «مجموعة الحكير» و«سليمان الحبيب» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاهما سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9 %.

وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«سابك» و«الأهلي السعودي» و«السعودي الفرنسي» و«ساب» بنسب تتراوح بين 3 و7%.