شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خدمات مميكنة بالحكومة أبرزها التوثيق والمحاكم والتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى على محورين هما خدمات المواطنين وتطوير أداء الحكومة، وفى سبيل تحقيق ذلك أطلقت وزارة الاتصالات العديد من المشروعات المشتركة مع مختلف جهات الدولة وهى:

1- مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة بإجمالى مليون حائز، ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات بمستهدف خمسة مليون حائز.

2- تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق المشروع فى محافظتى بورسعيد والأقصر، والعمل حاليًا على إطلاقه بمحافظات الاسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع استكمال باقى المحافظات تباعًا.

3- تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة.

4- تقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة، حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق وإتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.

5- ميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه، حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة.

6- إطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين.

7- الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى 7 محافظات، حيث يهدف المشروع إلى ميكنة المنظومة بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه.