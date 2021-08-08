شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.75 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.035 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 819.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 757.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 718.8 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 676.4 مليون جنيه بنسبة 4.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، شعاع لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 624.8 مليون جنيه، و 537.8 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10723.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2824.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.68% مغلقًا عند مستوى 3804.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.60% مغلقًا عند مستوى 13151.72 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 6.54% ليغلق عند مستوى 3215.98 نقطة.