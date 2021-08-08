شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ينتظرها مستثمري البورصة أبرزها تعيين رئيس جديد لسوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث خلال الأسبوع الجاري، وهي عقد الجمعية العامة لأربع شركات وهي مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الأهرام للطباعة والتغليف، وانتهاء آخر يوم لتلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والحدث الأبرز تجديد أو تعيين رئيس جديد للبورصة المصرية.

تنطلق أحداث البورصة المصرية يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، بعقد الجمعية العامة العادية لشركتي مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، سيدي كرير للبتروكيماويات، وتنظر الأولى تعيين رئيس تنفيذي للشركة وتحديد صلاحياته، وتنظر الثانية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.05 مليار جنيه إلى 1.26 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه موزعة على 525 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة للشركة بواقع سهم إلى 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، والموافقة على تعديل المواد أرقام 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

وفي نفس اليوم ينتهي موعد تلقي طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادات لمدة 3 سنوات (2022/2024) لعدد 7 مقاعد (6 مقاعد للبنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ومقعد لمساهمي القطاع الخاص)، وذلك في ممن تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها بقانون إنشاء البنك رقم 95 لسنة 1983 وقانون الشركات 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعليمات قواعد حوكمة البنوك وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

ويعقد يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجمعية العامة العادية لشركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الأهرام للطباعة والتغليف، للنظر في الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة بتفصيل عنوان المركز الرئيسي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة 4 من النظام الأساسي وإدخالي أي تعديلات تطلبها الجهة الإدارية.

وتنظر الثانية تفويض شركة الأهرام للطباعة والتغليف إلى نسيم محي الدين الجلاد بصفته رئيس مجلس الإدارة لبيع حصة الشركة بأسهم شركة البدر للبلاستيك، ومناقشة إضافة جملة (التصالح والتنازل والتخالص أمام الشهر العقاري والمحاكم وجميع الهيئات الحكومية) إلى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بالسجل التجاري للشركة مع الاحتفاظ بباقي الصلاحيات كما هي مسجلة ومدونة بالسجل التجاري الحالي للشركة، وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، والتصديق على كافة قرارات محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021.