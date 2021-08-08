شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعقد مؤتمر صحفي لبحث افتتاح أطول مرصد إحصائى غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لعرض آخر التطورات الخاصة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية.

ومن المقرر أن يعرض المرصد الجديد مجموعة من الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك على شاشة إليكترونية على طول مبنى مقر الجهاز بشارع صلاح سالم 24 متر×9، لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا، في إطار توجه الدولة نحو بناء المواطن المصرى.