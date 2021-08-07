شكرا لقرائتكم خبر رغم الجائحة.. مطارات المملكة تتقدم في قائمة أفضل 100 مطار بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت مطارات المملكة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم ظروف جائحة كورونا تقدمها ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، وذلك بحسب نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ووفقا لنتائج التقييم لهذا العام 2021 جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية في المرتبة الـ 50 عالميا، وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مرتبة ليصبح في المركز الـ 58، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المركز الـ68 متقدما 16 مركزا، كما احتل مطار الملك فهد الدولي المركز الـ 87 بعد أن كان تصنيفه الـ91 عالميا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على المركز الثالث ومطار الملك خالد الدولي على المركز الخامس ومطار الملك فهد الدولي على التاسع، في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -الذي يعد أول مطار في المملكة تم تخصيصه - للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النتائج كشهادة على التزام العاملين في مطارات المملكة الدولية بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتأكيد على مستوى الريادة والتميز والمضي قدما في عملية التطوير المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتحقيق مراكز عالمية متقدمة، علاوة على أنها تعزز جهود الهيئة العامة للطيران المدني الرامية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير تجربة السفر في مطارات المملكة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في تطبيق البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المقدمة للمسافرين في جميع مطارات المملكة، والذي يغطي بشكل شمولي جميع جوانب التقييم للخدمات المقدمة للمسافرين العابرين لمطارات المملكة.

نتائج تقييم Skytrax العالمية 2021:

المشاركون 500 مطار حول العالم

ترتيب مطارات المملكة دوليا:







مطار جدة 50



مطار الرياض 58مطار المدينة 68



مطار الدمام 87



ترتيب مطارات المملكة في المنطقة: