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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء، إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشا وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

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