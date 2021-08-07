هيئة المهندسين

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وشملت الجولات الرقابية كلا من الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر، أن الهيئة أوقعت خلال جولاتها الرقابية التفتيشية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.
وشدد على أن الهيئة ستواصل جولاتها ولن يتم التهاون مع المنشآت الهندسية المخالفة للممارسين المهنيين، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مضيفا أن الهيئة نفذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.
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