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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى تمويل المقاولين بنسخته الثالثة، ينطلق غدا ويستمر حتى 10 أغسطس الحالي، حيث تقيمه «افتراضيا» الهيئة السعودية للمقاولين بمشاركة البنك المركزي السعودي. ويتضمن الملتقى عددا من جلسات النقاش وورش العمل المقدمة من خلال عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك، التي ستتطرق إلى جملة من الموضوعات التي تهم قطاع المقاولات من الناحية التمويلية، وستناقش الجلسة الافتتاحية توجهات تمويل قطاع المقاولات المستقبلية، كما سيكون هناك العديد من ورش العمل خلال الملتقى مثل (حلول تمويل التعميد الحكومي، مساهمة التأمين «ضد العيوب الخفية» في استدامة المباني، إعادة هيكلة التسهيلات البنكية لقاطع المقاولات، التأجير التمويلي، الإدارة الناجحة للتسهيلات البنكية لقطاع المقاولات، التمويل عبر أدوات الدين والصكوك، الإيجار المنتهي بالتمليك، مستقبل تمويل الفواتير.



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