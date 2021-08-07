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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس الحالي. وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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