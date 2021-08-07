شكرا لقرائتكم خبر اعتبارا من غد.. منع استيراد الخضار والفواكه الطازجة دون إذن الكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي غدا المهلة المحددة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، لاستيراد الخضار والفواكه الطازجة دون أذونات استيراد الكترونية.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن استيراد أي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دون إذن استيراد الكتروني اعتبارا من 1 محرم 1443، داعية موردي الخضراوات والفواكه الطازجة إلى التقدم للحصول على التراخيص اللازمة.

وبينت وزارة البيئة في وقت سابق خطوات إجراءات إصدار الترخيص، التي تبدأ بتقديم الطلب الكترونيا عبر منصة زراعي الالكترونية، وأنه ستتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه، على أن يكون الرفض مسببا، مفيدة بأن فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وأوضحت الوزارة في حينه، أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكنه من الحصول على أذونات الاستيراد، التي تبدأ في الأول من محرم 1443، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، مشيرة إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وأفادت الوزارة بأن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي وضبط الجودة وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على «عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر»، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على «الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة»، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

إذن استيراد الكتروني للخضار والفواكه







التطبيق: 1 محرم 1443



مدة الصلاحية: 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص



خطوات إصدار الرخصة:





تقديم الطلب الكترونيا عبر منصة زراعي



دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام



إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا



إصدار ترخيص الاستيراد فور صدور الموافقة



شروط ترخيص الاستيراد: