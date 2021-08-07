شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لو ناوى تشترى ذهب فرصتك مناسبة الآن.. تراجع كبير بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب تراجعات في مصر تقترب من 20 جنيها في الجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، حيث خسر الذهب قرابة 2.4 % لتهبط أونصة الذهب 1764 دولار.

ويعتبر الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 775 جنيها للجرام، مقارنة بسعر قارب 800 جنيها قبل يومين.

سعر الذهب سجل هبوط واضح في البورصات العالمية بختام جلسات التداول، هذا الأسبوع بسبب تقرير الوظائف الأمريكية، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة 6 أغسطس فى تقرير التوظيف الذى يتابع عن كثب اليوم، إن الوظائف فى القطاعات غير الزراعية زادت 943 ألفا الشهر الماضى بعد أن ارتفعت 938 ألفا فى يونيو.