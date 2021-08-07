أخبار اقتصاد اليوم .. المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لمجلس الدولة

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القاهرة - سامية سيد -

شهد البوم السبت 7-8-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 ونمها رصد لأسعار الذهب وقرارات لوزارة المالية والصناعة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء





المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لمجلس الدولة

أكدت وزارة المالية، أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

أشارت الوزارة، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

"هيئة المجتمعات العمرانية" تتابع مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة موقف تنفيذ المشروعات

ترأس المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقيادات الهيئة، ورؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الافتتاحات الرئاسية المقرر افتتاحها قريباً، ومقترح إنشاء وحدة خاصة بمنظومة المياه بكل جهاز مدينة، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لوحدات مشروع"سكن لكل المصريين"، ومشروع "JANNA" وكذا مشروعى وسكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط.





القومي للحوكمة يعقد أول اجتماعاته لتطوير مؤشر وطني للتنمية بالتعليم العالي

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول اجتماع لتطوير مؤشر وطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور مديري الوحدات النوعية بالمعهد ومساعديهم وممثلي لجنة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الشريك الأساسي في تطوير المؤشر.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المحاور الأساسية التي يجب أن يغطيها المؤشر والتي تشمل مدى دمج مؤشرات التنمية المستدامة في خطة عمل المؤسسات التعليمية، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة؛ ويقصد بها توافر اللجان والهياكل والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطبيق المؤسسة لمؤشرات التنمية المستدامة السبعة عشر على ثلاثة مستويات فرعية أولها العمليات والإدارة، وثانيها التعليم والبحث العلمي وأخيرًا التواصل المجتمعي.





الصناعة: تأهيل وتطوير 6 مناطق صناعية ضمن برنامج التنمية المحلية للصعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

وقالت الوزيرة إنه يجرى حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.





البترول: مجمع جديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط باستثمارات 450 مليون دولار

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التى تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وبتروجاس والتعاون للبترول والسهام والوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" والنيل للبترول)، مؤكداً على أن أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها لا تتوقف انطلاقاً من دورها الحيوى وأهميتها فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر وما يتوافر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيداً فى تعظيم القيمة المضافة للمنطقة.

وأوضح الملا خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبى للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط ، أن المجمع الجديد باستثماراته البالغة 450 مليون دولار وإنتاجه البالغ حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً يمثل إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.

الإحصاء: 20.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للعراق بالربع الأول من 2021

اظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق، خلال الربع الأول من عام 2021 لتسجل 121.2 مليون دولار مقابل 100.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 95.9%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

وسجلت قيمة الاستثمارات العراقية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 439 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 70.7%، بينما بلغت الاستثمارت المصرية بالعراق 483.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 578.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.6%.

أسعار الدولار اليوم السبت 7-8-2021

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-8-2021 أمام الجنيه المصرى، نظراً لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.