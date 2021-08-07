شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار اللحوم في الأسواق المصرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 7-8-2021 في محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .