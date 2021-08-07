الاقتصاد

تطورات أسعار اللحوم في الأسواق المصرية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 7-8-2021 في محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة. 

 

 

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 

 

 

و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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