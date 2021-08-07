الجرام يخسر 16 جنيهاً في يومين.. أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر هبوطها لتخسر اليوم، السبت، نحو 11 جنيهًا مقارنة بأمس، مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

وصرح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 11.5 جنيه ليسجل 776.5 جنيه مقابل 788 جنيهًا أمس.

وبهذا يكون سعر جرام الذهب قد خسر نحو 16 جنيهًا في يومين بعد أن تراجع أمس 6 جنيهات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 665.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 887 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6212 جنيهًا.

وفي نهاية تعاملات أمس، انخفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% .

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، فقد انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.