شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم..14200- 14600 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الاسمنت والحديد وباقي خامات البناء اليوم السبت 7-8-2021 حيث سجل طن الحديد 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع ، و سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

و استقرت أسعار الاسمنت البورتلاندي 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها .

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك.