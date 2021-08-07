الاقتصاد

سعر الحديد اليوم..14200- 14600 جنيها للطن

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الاسمنت والحديد وباقي خامات البناء اليوم السبت 7-8-2021  حيث سجل طن الحديد 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع ، و سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

و استقرت أسعار الاسمنت  البورتلاندي 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها . 

 

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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