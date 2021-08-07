شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 20.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للعراق بالربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 95.9%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

وسجلت قيمة الاستثمارات العراقية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 439 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 70.7%، بينما بلغت الاستثمارت المصرية بالعراق 483.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 578.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.6%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.2 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 38.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 %.