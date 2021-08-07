الاقتصاد

الإحصاء: 20.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للعراق بالربع الأول من 2021

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 مليون دولار خلال الربع الأول من  عام 2021  مقابل 122 مليون دولار  خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض  قدرها 95.9%، وبلغت  قيمة التبادل التجاري بين البلدين 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من  عام 2021  مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض  قدرها 43.4%.

 

وسجلت قيمة الاستثمارات العراقية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 439 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 70.7%، بينما بلغت الاستثمارت المصرية بالعراق  483.7  مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل  578.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.6%.

 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.2 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل  38.9  مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 %.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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