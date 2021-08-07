شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مستقرا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.04 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.04 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.04 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.37 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.39 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.07 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.50 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.35 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.