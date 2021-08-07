شكرا لقرائتكم خبر عن خبراتها تخطت 30 عاماً خارج مصر .. كابريول تشارك فى خطة التنمية والتعمير بمشروعات رائدة بالقطاعات الخدمية والصناعية والتعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشركة أطلقت مجمع " LINX " بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تنفيذ جزء كبير من انشاءات المشروع

- بدء تنفيذ مدرسة على 12 الف متر بالعاصمة الادارية

- ثقتنا في رؤية القيادة السياسية حفزتنا على التوسع والاستثمار بمصر

- إطلاق شركتين تابعتين وهم كابريول لإدارة المنشأت التجارية والإدارية و كابريول للمقاولات

- العام الماضى شهد تشغيل أول سلسلة من مدارس " أسباير " فى القاهرة الجديدة

- نسعي تقديم نموذج للمدارس الذكية التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات

-وتخريج كوادر من الطلاب مؤهلين لأسواق العمل

تعد مجموعة " كابريول " نموذج ناجح للشركات المصرية التى توسعت بالخارج وتمكنت من تأسيس براند وعلامة مميزة لها خارج مصر واصبحت سفيراً ناجحاً للشركات المصرية من خلال سلسلة من المشروعات المميزة التى نفذتها بدول الخليج العربى والتى تعد بمثابة ايقونات معمارية .

ومع حركة التنمية والتعمير الكبري التى تشهدها مصر حالياً وتحفيز القيادة السياسية للاستثمارات المحلية والاجنبية على التوسع وتذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات كذلك الفرص الاستثمارية الحقيقية من مدن الجيل الرابع والمشروعات الكبري ، أتخذت مجموعة " كابريول " قرار بالمشاركة فى خطة التنمية والتعمير والعمل نحو تحقيق اهداف الدولة .

فى ضوء خطتها الإستراتيجية بالتوسع فى السوق المصرية بتنفيذ مشروعات رائدة ، تستهدف مجموعة " كابريول " ضخ استثمارات كبري فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وتمتلك مجموعة " كابريول " خبرات تتخطى الـ 30 عاماً وتعد أحدي الشركات المصرية التى تمكنت تأسيس علامة تجارية قوية ومميزة خارج مصر وتحديداً بالامارات حيث نفذت أعمال بمليارات الدراهم تتمثل فى أبراج شاهقة الارتفاع وفنادق ومصانع ومؤسسات تعليمية .

و تأسست " كابريول " عام 1993 وتمكنت من اثبات تميزها نتيجة الافكار المبتكرة والحرص على تقديم قيمة مضافة .

ومن جانبه أكد المهندس محمد مفيد ، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول ، أن الشركة فضلت التوقيت الحالى للعودة والاستثمار فى السوق المصرية بعد مسيرة أمتدت لثلاثون عاماً فى العمل بالخارج ، وذلك في إطار ثقتها برؤية القيادة السياسية والتى نفذت مشروعات تنموية عملاقة منها العاصمة الإدارية الجديدة وحرصت على تأهيل المناخ لجذب الاستثمارات مشيراً الى أن آليات تعامل الجهات الحكومية مع المستثمرين تغيرت كثيراً وأصبح هناك تواصل مستمر واستجابة فورية للمطالب وحل كافة المشكلات .

وأشار الى ان الشركة تحرص على نقل خبراتها فى مجال التطوير والتشييد الى السوق المصرية بتقديم منتج مميز يتوافق مع أحدث المعايير الانشائية والتكنولوجية ويقدم قيمة مضافة للسوق .

وأوضح أن الشركة تنفذ حالياً مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة الأول مجمع " LINX " " تجاري إداري طبى " ويتكون من 12 طابقاً شامل 2 بدروم تحت الارض ويضم الدور الارضى والاول 51 وحدة تجارية ومن الدور الثانى للتاسع وحدات ادارية وطبية باجمالى 280 وحدة ، وتبلغ استثماراته مليار ونصف جنيه .

واشار الى أن مجمع " LINX " يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة MU23 التجارية ، ويقع مباشرة بين منطقتي R2 و R3، بالقرب من حي السفارات ومنطقة الأعمال المركزية ، وتبلغ مساحة الارض 7635 متر .

ويتميز LINX " " بتصميم ذكي مبتكر ويشمل الدور الواحد 35 وحدة ، وتهدف "كابريول" الى إنشاء مجتمع عصري مع الحفاظ على الأجواء الفاخرة.

وأضاف المهندس محمد مفيد ، أن الشركة أنهت جميع الاجراءات من القرار الوزراي والتراخيص وتم البدء فى اعمال الانشاءات وسيتم طرحه للتسويق خلال اغسطس الجاري مشيراً الى أن الشركة حرصت على عدم تسويق المشروع الا بعد انهاء جزء كبير من الانشاءات لترسيخ مصداقيتها فى السوق .

واوضح ان مساحات الوحدات التجارية تبدأ من 27 متر ، والإدارية من 48 متر والعيادات من 54 متر مشيراً الى ان الشركة حريصة على التعاقد مع البراندات العالمية والشركات متعددة الجنسيات ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل خلال عامين ونصف .

واشار الى ان " كابريول " أسندت أعمال وضع التصميمات والاستشارات الهندسية لمكتب مجموعة العمارة والتخطيط " APG" من أبوظبي ويمتلك خبرات كبرى تتخطى 30 عاماً قام خلالها بتنفيذ علامات معمارية وهندسية .

وشدد على انه تم مراعاة توفير انسب استغلال للمساحات ويتمتع " LINX" بأعلى مستوي وأحدث الخدمات من نظام أمنى متكامل وأنظمة CCTV و BMU و FAوBM وكذلك نظام لإدارة المخلفات والواح شمسية وعدد 8 مصاعد.

وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول عن أطلاق شركتين تابعتين وهم كابريول لإدارة المنشأت التجارية والإدارية وستتولى تشغيل وادارة المشروعات التابعة للشركة وايضا كابريول للمقاولات .

وأضاف ان كابريول بدأت فى تنفيذ ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو عبارة عن مدرسة دولية على مساحة 12 الف متر .

وأطلقت " كابريول " العام الماضى أول سلسلة من مدارس " أسباير " فى القاهرة الجديدة وتتبع نظام التعليم البريطانى IG ، وضخت كابريول بالمدرسة استثمارات بقيمة مليار جنيه .

وتسعى " كابريول " تقديم نموذج للمدارس الذكية التى تعتمد بصورة اساسية على تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى العملية التعليمية حيث يتم اتباع أحدث الآساليب وتسهيل العملية التعليمية والاعتماد على تطوير مهارات الطلاب وتوفير الآليات التى تمكنهم من الفهم والتحليل والتعليم بطرق مبتكرة ، وتهدف الى تخريج كوادر من الطلاب مؤهلين لأسواق العمل وقادرين على تطوير مهاراتهم والتواكب مع متطلبات العمل ، وتقوم " مدارس كابريول " " أسباير " بتأسيس نظام تعليمي مميز فى مصر مبنى على الجودة فى أدق التفاصيل .

وسياسية " كابريول " لاتنظر الى العائد المحقق من التعليم كمادي فقط ولكنها تركز على تحقيق القيمة وتخريج كوادر وأجيال جديدة تتسم بالكفاءات والمهارات المطلوبة فى أسواق العمل المختلفة ولتطبيق فكر واستراتيجية " كابريول " يتم السماح فقط باستقبال الاطفال صغار السن الذين يدخلون المدراس للمرة الاولى .

وتعتمد مدراس " أسابير " على اتباع طرق جديدة بالتعليم تتيح للطالب تلقى الدروس على هيئة مقاطع فيديو مسجلة على منصتها التعليمية يشاهدها الطالب فى المنزل و يخصص وقت الفصل للتطبيق العملى عبر تنظيم الانشطة و المشاريع الفردية و الجماعية بما يزيد من التفاعل بين الطلاب .

وفى القطاع الصناعى وعبر شركة " ايجى كريت " التابعة لمجموعة كابريول يتم التوسع فى أنتاج المنتجات الاسمنتية حيث تم تطوير مصانع كابريول "ايجى كريت "للمنتجات الاسمنتية والتى تقع على مساحة إجمالية 18 الف متر مربع بمدينة بدر.

وقال المهندس محمد مفيد أن "ايجي كريت" بدأت فى اعداد الدراسات للدخول فى مجال تصنيع المنتجات الأسمنتية عام 2016 مع اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن النهضة الشاملة في مصر واطلاق العديد من المشروعات التنموية الكبري مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية العملاقة والخدمات بمختلف القطاعات مؤكدا ً على ثقة المجموعة فى رؤية القيادة السياسية . وأوضح أن المجموعة أختارت مدينة بدر باعتبارها اقرب المدن الصناعية للعاصمة الإدارية بما يضمن تغطية مدن شرق القاهرة والمشروعات الكبرى المنفذة بها بالمنتجات المقدمة من مصانع كابريول "ايجي كريت " فضلا عن قرب مدينة بدر من كافة الطرق الدائرية ومنها الدائري الاقليمى و الدائري الاوسطى.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع " زينث الألمانية " المتخصصة فى انتاج أفضل أنواع ماكينات المنتجات الاسمنتية في العالم و تم الانتهاء من الانشاء و التركيب و التجربة في عام 2017 وافتتاح المصنع والذى بدأ على مساحة انشائية 9500 متر بخطين لإنتاج الانترلوك المستخدم في تغطية الأرصفة و الشوارع بطاقة إنتاجية 800 الف متر سنوياً والبردورة الخاصة بتحديد الطرق و الأرصفة بطاقة إنتاجية 1440 الف متر سنويا.

وتابع رئيس مجلس إدارة كابريول ، أن ايجى كريت بدأت فى مضاعفة مساحة المصانع لتصل الى 18 الف متر و خطوط الانتاج منذ عام 2017 وحتى 2021 لتصل الى 6 خطوط انتاج خطين انتاج للبردورة وخط انتاج الطوب و البلوك بطاقة إنتاجية 2.5 مليون متر سنويا و عدد 3 خطوط انتاج انترلوك بطاقة إنتاجية تصل الى 2.4 مليون متر سنويا .

وتابع "" تمكنت " ايجي كريت " خلال الاربعة سنوات الماضية التعاون مع كبار شركات الطرق و الانشاءات في مصر منها المقاولون العرب ، أبناء حسن علام ، الرواد ، نيو جيزة ،شركة المنتجعات السياحية ، كيرف لاند سكيب ، كما تعاونت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المشروعات المنفذة بأجهزة مدن القاهرة الجديدة و دمياط الجديدة و المنصورة الجديدة".

وشدد على ان الشركة حرصت على تنفيذ المنتجات بأعلى مستوي من الجودة ومراعاة المواصفات القياسية وكذلك الالتزام بتوريد الكميات المطلوبة فى التوقيتات المحددة وهو ماساهم فى تمكن كابريول من اكتساب ثقة كبار الشركات والهيئات الحكومية فى وقت زمنى قياسي .

ومن ضمن المشروعات الكبري التى ساهمت بها "ايجي كريت " عبر منتجاتها " مسجد الفتاح العليم ، حى الوزارات ، البرلمان ، النهر الاخضر ، النصب التذكاري " فى العاصمة الإدارية الجديدة ، وفى مجال الموانئ " مشروع مواني دبي السخنة ، مشروع ميناء شرق التفريعة " ،وفى المطارات " تطوير مطار القاهرة " ، ومشروعات التنمية فى مدن جديدة منها " دمياط الجديدة و المنصورة الجديدة ، القاهرة الجديدة، تطوير مدينة السويس" بالاضافة الى مشروعات متنوعة منها " المشروع القومى للثروة الحيوانية بالسادات ، الصوب الزراعية ، مجمع الرخام بالجلالة ، جامعة الملك فهد بالجلالة ، الثروة السمكية بالنجيلة ،عمارات سكن ودار مصر بخلاف مشروعات تطوير القري والمنتجعات السياحية لصالح كبار الشركات منها اعمار مصر ونيو جيزة وسوديك وبالم هيلز .