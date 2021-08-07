شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط 1% وبرنت يسجل 70.70 دولار و68.28 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،70.70 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غر تكساس الوسيط الأمريكي 68.28 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، تراجعت أمس الجمعة بحوالي 1%، مسجلة أكبر خسائر أسبوعية لها، حيث سجل خام برنت خسائر أكثر من 6%، كما سجلت غرب تكساس الوسيط نحو 7% على أساس أسبوعي.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.