شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في السوق، وذلك مقارنة بسعر 778 جنيها للجرام أمس الجمعة، بعد إغلاق البورصة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وتوقف التداو على الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر، لعيار 18 سجل 664 جنيها وعيار 21 سجل 775 جنيها، وعيار 24 سجل 886 جنيها والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1764 دولارا

تعرض الذهب على المستوى العالمى، لضغط كبير فى البورصات العالمية لتشهد الأسواق عمليات بيع كبيرة قبل قليل وهو ما تسبب فى تراجعات ملحوظة تتجاوز 2% فى البورصة العالمية، لتهبط أونصة الذهب من 1800 دولار إلى 1764 دولارا

سوق الذهب يراقب تقارير ومؤشرات التوظيف فى الاقتصاديات الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، حيث يرتفع الذهب إذا كان التقرير الخاص بالتوظيف يكشف هبوط عمليات توفير الوظائف أو ارتفاع طلبات الإعانة والعكس صحيح، فكلما كان التقرير إيجابى ويحوى ومعلومات عن وظائف أكثر فإن ذلك مؤشر لتعافى الاقتصاد ومن ثم تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، بحسب الخبير بأسواق المعادن الثمينة ممدوح عبد الله.