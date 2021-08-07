شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بتشجيع استخدام المنتج الوطنى فى المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع، الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخلى السوقين المحلى والخارجى.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لعدد من المصانع فى إطار زيارتها لمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، ورافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت في بيان اليوم، إن القيادة السياسية تولى قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً ، خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، حيث وجه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع المنتج الوطنى ومنحه الأفضلية فى كافة المشروعات التى تنفذها الحكومة ومن بينها مشروعات مبادرة حياة كريمة إلى جانب التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الواردات، مشيرة فى هذا الإطار إلى حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الراغبين فى إنشاء مشروعات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية وتوفر المزيد من فرص العمل إمام الشباب.

هذا وقد تضمنت زيارة الوزيرة تفقد مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف متر مربع وبإجمالي استثمارات مصرية تبلغ 750 مليون جنيه، حيث يجرى حاليا إنهاء إجراءات تشغيل المصنع لبدء العملية الانتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تفقدت جامع شركة A.R.E جروب للطاقة المتجددة المتخصص في تصنيع الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي بإجمالي استثمارات مصرية وعربية مشتركة تبلغ 203 مليون جنيه وتصدر الشركة بنحو 12 مليون جنيه وتوظف نحو 80 شخص، وتضم الشركة 4 مصانع منها 3 مصانع تم إنشاؤها وتشغيلها وجاري تجهيز المصنع الرابع الذي يقوم بتصنيع الخلايا من مرحلة الويفر سيليكون وهو المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

كما شملت جولة وزيرة التجارة والصناعة تفقد مصنع المتحدة للغازات المتخصص في تعبئة أسطوانات الأكسجين ، باستثمارات تصل الى نحو 1.5 مليون جنيه.