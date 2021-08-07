شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 7-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، سجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو .

وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.