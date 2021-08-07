شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن اليوم السبت 7-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سجلت الدواجن المزارع 24-25 جنيها للكيلو في المزرعة في حين بلغ السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند 40 جنيها.

وبالنسبة للبيض فاستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 40.5 جنيه في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة و46-49 جنيها للكرتونة للمستهلك.